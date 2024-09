Una vita d’avventura tour. I Dik Dik a San Giovanni

"Una vita d’avventura tour", i mitici Dik Dik saranno a San Giovanni Valdarno. L’utopia dei formidabili anni Sessanta arriva sabato 14 settembre, in occasione dei festeggiamenti del Perdono, con grande evento in piazza Masaccio ad ingresso gratuito. Alle 21,30 saliranno sul palco Pietruccio Montalbetti, Lallo Sbriziolo, Gaetano Rubino e Mauro Gazzola. Note ed emozioni con uno dei gruppi più iconici della musica italiana. Pietruccio, storico fondatore e chitarra del gruppo, e Lallo, altro fondatore e voce e chitarra, con Mauro Gazzola alle tastiere e Gaetano Rubino alla batteria si esibiranno nel concerto "Una Vita d’Avventura Tour", dall’ultima opera discografica che include anche 6 brani inediti ed è dedicata all’altro storico co-fondatore Pepe Salvaderi. Dopo il grande successo dello scorso anno di Bobby Solo, un tuffo nella storia della musica italiana attraverso i brani che hanno dominato le classifiche e che sono diventati veri e propri inni generazionali come "Sognando la California" e "L’Isola di Wight", canzoni che li hanno consacrati fra il 1966 e il 1970, e poi "Senza luce" (la versione italiana del grande successo di Procol Harum), "Il vento", "Il primo giorno di primavera" e "Vendo casa". Fino a "Uno in più", una canzone composta da Lucio Battisti (e all’epoca cantata da Riki Maiocchi), destinata a diventare un simbolo sonoro per un’intera generazione di giovani italiani, un invito a unirsi agli altri per non essere più soli e provare a costruire un mondo migliore: in fondo l’utopia che ha attraversato tutti i formidabili anni Sessanta. Il concerto è organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno ed è a cura di Materiali Sonori.