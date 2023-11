Una targa per ricordare Jacopo. Raccolta fondi degli infermieri. Oggi famiglia e amici all’addio

Una raccolta fondi per Jacopo Sciabolini: per acquistare una targa in suo ricordo e tenere vivo il suo nome all’Università dove si sarebbe dovuto laureare a dicembre. Ad organizzarla i compagni di corso del 24enne di Foiano che lunedì scorso ha perso la vita mentre stava percorrendo la strada provinciale 327 di Foiano della Chiana, quando si è scontrato frontalmente con un suv che proveniva dalla parte opposta della strada. "Siamo rimasti tutti sconvolti dalla notizia, Jacopo era nostro amico, a breve avrebbe dovuto discutere la sua tesi sul tema della donazione e trasfusione di sangue", ci racconta Edoardo della Lena, compagno di corso e storico amico di Jacopo che insieme ai colleghi di infermieristica dell’Università di Siena, distaccamento di Arezzo, si è messo al lavoro per un’iniziativa in ricordo dell’amico che li ha lasciati troppo presto.

"Noi studenti abbiamo deciso di far partire una raccolta fondi e, d’accordo con la famiglia, utilizzeremo parte del ricavato per acquistare una targa in memoria di Jacopo: ci piacerebbe che l’Università la affiggesse in quelle aule che frequentavamo per studiare insieme", racconta Edoardo. "La raccolta fondi è partita nei giorni scorsi da noi studenti ma subito si sono interessati anche i nostri colleghi di Siena e Grosseto che hanno deciso di partecipare: tanti coloro che hanno donato hanno aderito alla causa, nonostante non lo conoscessero", racconta l’amico che ieri ha posato alcune rose bianche nel luogo dell’incidente e ha portato alla camera mortuaria una corona di alloro al compagno di corso, futuro infermiere, quella che tra poche settimane avrebbe dovuto indossare dopo la discussione della sua tesi di laurea. All’ultimo saluto, oggi, parteciperà tutta la sua classe dell’Università.

I funerali si terranno alle 14:30, alla chiesa di Santa Maria del Carmine, nel comune di Foiano della Chiana, dove viveva il ragazzo con la famiglia.

Le indagini intanto proseguono. Sciabolini, classe ‘99, lunedì pomeriggio stava guidando l’auto della madre, quando si è scontrato con una Mitsubishi. Come di rito è stato aperto un fasciolo per omicidio stradale. Sulla dinamica stanno portando avanti gli accertamenti gli agenti della municipale guidati dal comandante Magnelli e coordinati dalla Pm Francesca Eva che ha affidato all’Ingegnere Canè una perizia per delineare i contorni della dinamica dell’incidente.