"Una situazione troppo caotica"

Alessandra Pauselli esce dal centro prelievi, e quando le chiediamo se abbia utilizzato il parcheggio Baldaccio per posteggiare la macchina ieri mattina ci risponde che non conosce bene il parcheggio. "A dirla tutta, mi è sempre risultato un po’ ’antipatico’ e non ho mai provato a parcheggiare qui. Non so il motivo reale, vivo ad Arezzo da 40 anni e nonostante frequenti tutti gli altri parcheggi della città non mi sono mai servita di questo". Mentre parliamo, due auto suonano il clacson proprio in prossimità della fermata del bus. Lei commenta: "La situazione al momento mi sembra caotica, ma capisco che l’amministrazione comunale voglia rilanciare il parcheggio".