Una passeggiata tra i campi di iris in fiore

Ormai da anni sono diventati una meta imprescindibile per chi voglia immergersi nella bellezza nel periodo primaverile. Alle pendici del Pratomagno sbocciano gli iris rendendo il paesaggio unico e irripetibile, distese di giaggioli violacei che rivestono anche un’importanza notevole per l’economia e lo sviluppo sostenibile. E questo grazie all’impegno di coltivatori che hanno deciso di investire su un’attività antica, artigianale e da tramandare. Tra loro la Cooperativa Toscana Giaggiolo di Castelfranco di Sopra che riunisce oltre 200 imprenditori del settore dell’intera regione impegnati nella produzione e nella vendita dei rizomi di iris indispensabili per realizzare profumi unici. Come quello dall’odore di mammola, l’Acqua della Regina, che pare fosse il preferito di Caterina de’ Medici. Ogni anno sono centinaia i visitatori dei campi fioriti scenario spesso di lezioni all’aperto poi proseguite in azienda. Lo hanno sperimentato gli studenti che frequentano gli istituti superiori del comprensorio e in particolare la classa 3a finanza e marketing dell’Ite "Severi" di San Giovanni nell’ambito del progetto "Economia del Valdarno: dalla tradizione alla sostenibilità". Nei giorni scorsi i ragazzi, accompagnati dalle docenti Pela e Postorino, hanno ammirato gli appezzamenti di terreno dedicati alla coltura dell’iris prima di visitare la sede della Cooperativa dove la presidente Rossella Rabatti ha tracciato un breve excursus sulla coltivazione del fiore simbolo di Firenze, ponendo l’accento sulla tutela della biodiversità degli habitat naturali. Infine gli allievi hanno assistito alle diverse fasi di lavorazione del rizoma per l’uso industriale provando di persona le tecniche illustrate.