Una nuova sede per l’associazione “Memoria Rossoblù” di Montevarchi. Parte una raccolta fondi

Arezzo, 18 giugno 2024 – L’associazione Memoria Rossoblù ha lanciato un'iniziativa di crowdfunding per finanziare l'acquisto di una nuova sede nel centro della città, con l'obiettivo di preservare e valorizzare oltre 120 anni di storia dell’Aquila Montevarchi. Questo progetto, denominato “Idea sede. Noi restiamo in centro”, mira a recuperare, sistemare e custodire documenti, cimeli, testimonianze, immagini fotografiche e filmate, evitando che questo prezioso patrimonio venga disperso a causa della prossima chiusura della sede di Via Roma. Questa sede è diventata negli anni un punto di riferimento per la città, capace di unire i tifosi di diverse generazioni. La campagna di crowdfunding in partenza nel mese di giugno 2024 durerà un anno, con l'obiettivo di raccogliere €27.000 necessari per l'acquisto della sede nel centro storico. I fondi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per questo scopo.

Per garantire la trasparenza, gli sportivi e i donatori saranno costantemente aggiornati sull’andamento della raccolta attraverso i social media, email e il sito web dell'associazione, con aggiornamenti mensili sull'importo raggiunto. “Ogni contributo, grande o piccolo - fa sapere l’associazione - è fondamentale per raggiungere l’obiettivo e garantire che la memoria storica della squadra venga custodita e valorizzata per le generazioni future”. I sostenitori possono partecipare alla raccolta fondi in diversi modi. Attraverso l’acquisto di cedole (€20, €50, €100, €150 e €200) disponibili presso la sede dell’associazione e nei punti indicati o attraverso bonifico bancario (Beneficiario: Associazione Memoria Rossoblù Storia dell’Aquila Montevarchi ETS; Banca: Banca del Valdarno – Credito Cooperativo; IBAN: IT 95 Z 08811 71540 000000612973; e Causale: Acquisto Sede).

L’associazione Memoria Rossoblù è molto attiva. L’ultima sua iniziativa risale alla metà dello scorso mese di maggio, quando all’auditorium comunale di via Marzia a Montevarchi si è svolta la cerimonia di consegna del premio “Memoria Rossoblù” giunto quest’anno alla sua quarta edizione. L’iniziativa ha visto la partecipazione oltre che dei premiati, degli enti istituzionali, degli sponsor e di alcuni personaggi del calcio della nostra zona. Tre i principali premi che sono stati assegnati durante la serata. Quello per il miglior capocannoniere (Premio “Giovanni Busoni”) è andato ad Edoardo Priore, bomber di quest’anno per l’Aquila con 11 reti messe a segno in campionato. Il premio “Costranzo Balleri” per il miglior giocatore della stagione è andato invece al calciatore romano classe 2003 Marco Bontempi, che è stato il più votato sui social durante l’anno nella pagina Facebook di Memoria Rossoblù. Infine, il premio intitolato allo storico allenatore del Montevarchi Renato Pieraccioli, per il “personaggio rossoblù” è stato assegnato nel ricordo del giornalista Roberto Marrubini, cronista radiofonico e televisivo, che ha vissuto una vita per l’Aquila e che si è spento ancora giovane nel 2002 per un brutto male. L’onorificenza in questo caso è stata ritirata da Federica e Caterina Marrubini, figlie del mai dimenticato Roberto. Nel corso della serata inoltre sono stati dati dei riconoscimenti a due calciatori che hanno indossato la maglia rossoblù: Manolo Ermini e Francesco Daveri.