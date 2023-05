Una notte romana da ricordare per i tifosi valdarnesi di Inter e Fiorentina

Arezzo, 25 maggio 2023 – E’ stata una serata che, nonostante le lacrime dei tifosi viola e la gioia di quelli nerazzurri, rimarrà scolpita per molto tempo nella mente del popolo del calcio. Dopo i difficilissimi anni del Covid, ci voleva una notte come quella di ieri, allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia. E ci voleva soprattutto per i tanti supporter fiorentini e interisti che sono partiti dal Valdarno alla volta della capitale. Mobilitato il tifo gigliato della vallata. Si calcola che siano stati almeno 2.000 i tifosi viola del Valdarno Aretino e Fiorentino che, dal primo pomeriggio, hanno imboccato l’Autostrada in direzione sud. Cifre diverse per gli interisti, che con mezzi propri hanno raggiunto lo stadio Olimpico, postando anche molte foto su Facebook. Olimpico esaurito. 30.000 nerazzurri in curva nord, nei distinti e in tribuna Tevere nord. Alcuni provenienti da Milano, altri dal centro nord e moltissimi dal sud Italia, storico serbatoio dei tifo della Vecchia Ambrosiana. Poco meno di 30.000 anche i fiorentini, assiepati in curva sud, nei distinti e in Tevere sud. Quasi tutti arrivavano dalla Toscana. Tra loro anche volti noti del Valdarno, come il consigliere regionale Cristiano Beccucci, tifosissimo della Fiorentina, ma i valdarnesi erano un po’ ovunque.

Qualcuno, prima della partita, ha fatto anche una capatina in qualche osteria romana, per una cena-merenda con prodotti tipici. Famiglie, bambini, donne e uomini, tutti insieme per vivere un appuntamento decisivo. Alla fine solo una squadra è uscita vincitrice. Ma la serata è stata comunque a tinte forti. Meravigliosa la coreografia delle due curve. Meravigliosa una notte dalle mille emozioni. Adesso i tifosi viola del Valdarno vivranno un’altra notte magica il 7 giugno, a Praga, per la finale di Conferenze League con il West Ham. Non ci potrà essere l’esodo di ieri sera, perchè i biglietti a disposizione saranno solo 5.000, ma dalla vallata qualcuno partirà comunque. I tifosi interisti della zona, nel frattempo, tramite l’Inter Club che ha sede alla Gruccia sono a caccia del prezioso tagliando per la finale di Champions ad Istanbul con il Manchester City. Difficilissimo accaparrarsi il biglietto. Ma ci proveranno fino all’ultimo.