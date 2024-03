Una giornata di confronto sui Diari di Pieve

La Libreria Feltrinelli point ospita una serie di presentazioni legate al mondo dei libri e dell’editoria. Oggi 14 marzo alle 17 una giornata di relazione sui "Diari di Pieve". Interveranno Natalia Cangi, Direttrice organizzativa Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, Camillo Brezzi, Direttore Scientifico Piccolo Museo del Diario, Luciana Pastorelli, Coordinatrice del Circolo LaAV (Lettura ad alta voce) di Arezzo che come gruppo interverranno con delle letture su diari selezionati. Dal 1984 Pieve Santo Stefano, quasi al confine tra Toscana, Umbria e Romagna, ha innalzato ai quattro punti cardinali del suo perimetro, sulle strade che vi accedono, un cartello giallo sotto quello della toponomastica ufficiale: "Città del diario". La cittadina ospita infatti nella sede del municipio, un archivio pubblico, che raccoglie scritti di gente comune in cui si riflette, in varie forme, la vita di tutti e la storia d’Italia: sono diari, epistolari, memorie autobiografiche. Quarant’anni dopo la fine della guerra, in un’ala di questo edificio, è sorta una casa della memoria.