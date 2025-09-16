Una festa per attirare volontari: l’idea della Misericordia di Bibbiena

BIBBIENA

La Misericordia di Bibbiena cerca nuovi volontari e lo fa organizzando un evento rivolto ai giovani a partire dai 16 anni di età con l’obiettivo di sensibilizzare verso la ricchezza dell’impegno al servizio del prossimo e del territorio, prevedendo momenti di presentazione delle attività, ascolto delle testimonianze degli attuali volontari, intrattenimento, incontro e confronto. Questa festa del volontariato, a partecipazione libera, è in programma sabato dalle 15.30 direttamente nella sede in via Dante, fulcro dell’intera operatività della Misericordia di Bibbiena tra servizi sociali, soccorsi in ambulanza, protezione civile e antincendio boschivo. L’iniziativa permetterà di ottenere tutte le indicazioni utili per iniziare un percorso di formazione, impegno e coinvolgimento attivo all’interno dell’associazione. Durante il pomeriggio, infatti, i responsabili dei vari servizi saranno presenti per illustrare le attività quotidiane con cui la Misericordia di Bibbiena risponde ai diversi bisogni sociali e sanitari nella vallata, trasmettendo il valore della solidarietà e del volontariato come opportunità anche di crescita personale, responsabilità e comunità. Oltre a essere un’occasione informativa, l’appuntamento del 20 settembre sarà anche un momento di condivisione e socialità con un aperitivo offerto a tutti i presenti e con l’allestimento di un’area di giochi per bambini per facilitare la partecipazione delle famiglie. "L’invito è a mettersi in gioco - commenta Gabriele Conticini governatore della Misericordia di Bibbiena - per scoprire come ognuno possa fare la differenza donando un po’ del proprio tempo. La Misericordia è una grande famiglia che vive grazie al cuore e all’impegno dei volontari: aprire le nostre porte significa costruire insieme un futuro più solidale per il territorio".Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected] o contattare il numero 0575/536457.

So.Fa.