Una comunità valdarnese si mobilita per restautare un dipinto

Arezzo, 11 novembre 2023 – Una raccolta fondi per finanziare, in parte, il restauro della tela del ‘600 che si trova all'interno della chiesa di Moncioni. Siamo nel comune di Montevarchi e una comunità è mobilitata. Il dipinto, che raffigura l’Assunzione della Vergine e Santi Giovanni Evangelista, Giacomo, Lorenzo e Cristina, è riconducibile alla bottega di Michelangelo Vestrucci. Per l’intervento servono 16.000 euro, 10.000 dei quali già erogati dalla Fondazione CR Firenze. Il sindaco Silvia Chiassai Martini si è resa disponibile a promuovere la raccolta fondi per reperire la cifra che manca e l'iniziativa è stata presentata ieri pomeriggio in Palazzo del Podestà.

Presenti Fabio Burzi, in rappresentanza della parrocchia di Moncioni, Lucia Bencistà, storica dell’arte e consigliere dell’Accademia valdarnese del Poggio e Stefania Bracci, restauratrice incaricata dell’intervento, oltre al primo cittadino. “Una bellissima tela che non versa in buone condizioni, creando dispiacere ai moncionesi per il legame con l’opera che unisce fede, storia e appartenenza – afferma il Sindaco - La parrocchia di Moncioni, con grande impegno, vuole recuperare il dipinto come patrimonio accessibile a tutti. La Fondazione CR Firenze ha già stanziato un contributo importante evidenziando il valore sia storico che artistico della tela. Manca l’ultimo sforzo e sono fiduciosa che la cittadinanza saprà dare una mano per recuperare un’opera d’arte e mantenere viva una frazione, perla da conservare per il bene di tutta la comunità”

“Ringrazio il Sindaco per la condivisione dell’obiettivo e la Fondazione CR Firenze, contributore principale – prosegue Fabio Burzi - La Parrocchia di Moncioni ha deciso di investire nel restauro della tela più importante presente in Chiesa. Un dipinto che incarna il territorio rappresentando l’Ascensione al cielo della Vergine, e tra i Santi figurano San Lorenzo, patrono di Montevarchi, e Santa Cristina, da sempre venerata a Moncioni. L’intervento necessita di fondi insostenibili per la piccola comunità di Moncioni. Sul totale di 16.000 euro preventivati, 10.000 sono stati reperiti con la partecipazione ad un bando promosso dalla Fondazione CR Firenze e stiamo lavorando per raccogliere il resto. Per questo chiediamo a tutti un aiuto, per un’opera d’arte importante per il territorio e per la comunità”

“L’imponente tela – spiega Lucia Bencistà - è legata all’attività della bottega di Michelangelo Vestrucci, prolifico pittore montevarchino operante nei primi decenni del Seicento, la cui attività è stata riscoperta in tempi recenti. Il dipinto rivela molti legami con la pittura del Vestrucci, ma anche con quella di pittori protagonisti della scena artistica fiorentina tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento. La Vergine sale al cielo circondata da un coro di angeli musicanti e i santi in basso, disposti con libertà di movimento, si caratterizzano anche per la raffinatezza delle stoffe dei loro abiti. Il restauro restituirà all’opera una più chiara e definita leggibilità, e alla collettività un pezzo della sua storia”

“Il dipinto è in avanzato stato di degrado – conclude Stefania Bracci - con lacerazioni e tracce di precedenti interventi. Il supporto è molto allentato, indebolito e fragile. L’opera appare offuscata da una vernice ingiallita e ossidata. Sarà quindi necessario mettere in sicurezza la pellicola pittorica, pulire la superficie e il retro della tela, conferire maggior robustezza al supporto, effettuare una pulizia a solventi, procedere ad una stuccatura a gesso e colla animale delle lacune, necessaria per una successiva imitazione della superficie ed integrazione pittorica. Tutto ciò fa capire che l’intervento non è semplice e richiederà alcuni mesi di lavoro, in grado però di restituire la piena bellezza e fruibilità dell’opera”

Per contribuire alla raccolta fondi, è possibile effettuare un bonifico a: Parrocchia di Santa Maria Assunta- Banca del Valdarno Credito Cooperativo - IBAN: IT 11 F08811 71540 000000604412. Causale: contributo per restauro