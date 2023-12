Una biblioteca speciale. L’autismo si cura anche così

di Sonia Fardelli

Nuova iniziativa dello sportello autismo Casentino per aiutare gli oltre duecento bambini e ragazzi seguiti. In questi giorni è stata allestita una biblioteca specifica dedicata all’autismo presso la scuola primaria "Paolo Uccello" di Pratoveccho. Si tratta di 40 volumi tra saggi, romanzi e libri illustrati dedicati alla disabilità, adatti a tutte le fasce d’età dalla scuola dell’Infanzia, alla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado. A spiegare nei dettagli l’iniziativa è Nadia Sensi, coordinatrice dello Sportello Autismo. "L’idea di creare una piccola biblioteca specializzata – dice – è nata da un primo lavoro di gruppo. Circa un anno fa, il gruppo di ricerca dello Sportello Autismo "The @utism helper-Rete Casentino" ha individuato alcuni titoli utili per approfondire la tematica dei disturbi dello spettro autistico. In quel periodo era attiva una formazione importante promossa dallo Sportello e, come operatori, ci siamo resi conto di quanto sia importante consolidare le conoscenze rispetto a questi argomenti. Inizialmente, per ciascun titolo abbiamo redatto una sorta di bibliografia ragionata, che guidasse i docenti nella scelta del libro più adatto ad un percorso personale e professionale. Alcuni poi, si prestano moltissimo per attivare laboratori in classe, insieme ai bambini o ai ragazzi".

Un progetto che è stato possibile concretizzare grazie a finanziamenti e contributi. "In chiusura delle attività dello Sportello Autismo, nel giugno scorso - continua Sensi – abbiamo pensato di rendere concreta questa bibliografia, acquistando circa 40 volumi con parte del finanziamento erogato dal Miur in occasione dell’attivazione del servizio. Con i finanziamenti giunti da Prospettiva Casentino e da Mediasky sarà possibile implementare questa biblioteca. È una biblioteca inclusiva a tutti gli effetti perché permette di fare formazione e informazione, di lavorare insieme sulla disabilità e sull’autismo. I docenti che vi accedono hanno la possibilità, se vogliono, di avere indicazioni sul testo più adatto alle loro esigenze, possono confrontarsi sulle tematiche trattate e costruire percorsi". Una biblioteca speciale alla quale possono accedere tutti i docenti appartenenti alla rete di scuole dello Sportello Autismo. I libri possono essere presi in prestito consultando il link al catalogo.