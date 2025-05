Un weekend con Food&Street. Tuffo nei sapori della tradizione

Sotto un sole che spuntava sempre più all’orizzonte fra le verdi chiome che coprono viale Armando Diaz, si è aperta alle 12.30 di ieri a Sansepolcro la settima edizione di Food&Street, la tre giorni del cibo da tutto il mondo che chiude un maggio aperto da "Primi dei Primi", l’altro evento pensato da Confcommercio per la patria pierfrancescana. Taglio del nastro, come preannunciato, davanti allo stand cubano con l’assaggio di alcune specialità e il brindisi augurale. "Un binomio vincente fra gastronomia e shopping – ha detto Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo – perché da un lato c’è questo viale che è da considerare la sede naturale della manifestazione e dall’altro c’è la bellezza del centro storico. Chi viene qui fino a domenica può gustare le eccellenze internazionali e trovare accoglienza all’interno dei negozi della città". Soddisfatto anche il sindaco Fabrizio Innocenti, che tuttavia rileva un particolare: "Siamo davanti a un appuntamento supercollaudato capace di attrarre soprattutto i giovani ma non soltanto essi. Ora dobbiamo cercare di diluire meglio gli eventi nell’arco dell’anno. Dopo i due di maggio, in giugno toccherà al Festival dei Cammini di Francesco: speriamo che grazie al ricco calendario il nostro centro storico e i suoi commercianti fungano da attrazione". Accanto ai grandi classici internazionali – picanha brasiliana, minicrepes olandesi, specialità balcaniche – vi sono le nuove proposte internazionali: il già ricordato stand cubano, i cocoretti del Belgio e i brezel austriaci. Sono tornati anche la Pita Gyros e i tradizionali involtini ellenici, la cucina asiatica con bao, gyoza e takoyaki, la tradizionale paella valenciana con la buonissima sangria.

Ampio spazio, comunque, anche alla cucina italiana, con hamburger maremmani, olive ascolane, arancini, cannoli siciliani e piatti gourmet preparati nei food truck. È presente, per il secondo anno consecutivo, anche un food truck interamente dedicato ai prodotti senza glutine. Accanto al cibo, c’è l’intrattenimento: ogni giorno dalle 10 alle 22 è attiva la zona giochi per bambini con gonfiabili, zucchero filato, popcorn e palloncini. Anche lo shopping – come già anticipato - diventa protagonista grazie alla "Shopping Card" promossa da Confcommercio, che permette ai clienti degli stand di ottenere sconti dal 10% al 20% nei negozi del centro storico aderenti all’iniziativa.

Claudio Roselli