Un tour in Casentino per i buyers del buy tuscany

Arezzo, 9 ottobre 2023 – Il 26 settembre si è svolto ad Arezzo il Buy Tuscany, il più importante appuntamento BtoB (business to business) organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra offerta regionale e domanda internazionale.

Sono state coinvolte circa 115 aziende toscane seller e 165 buyer internazionali. L’Ambito Turistico Casentino ha avuto appuntamento con ben 31 agenzie di viaggio provenienti principalmente dal continente europeo, nello specifico paesi germanofoni, Spagna e Inghilterra, e dal continente americano quali Canada e USA.

Non sono mancati gli incontri con gli Emirati Arabi, Nigeria e Georgia. L’occasione ha rappresentato un momento importante di scambio e di crescita per il Casentino che ha partecipato all’iniziativa con la DMC di Ambito offrendo un ventaglio di proposte che toccano varie tematiche, dall’outdoor al viaggio culturale stagionale, diversificate secondo tipologie diverse di viaggiatori.

Le offerte sono state costruite anche tenendo conto delle esigenze e delle richieste dei tour operator così da entrare nel mercato internazionale. Il Casentino ha raggiunto l’interesse delle agenzie di viaggio incontrate con la sua autenticità essendo al di fuori delle principali rotte turistiche ma pur rimanendo vicino a località di forte interesse storico artistico che creano l’immaginario tipico negli utenti stranieri che partono per un viaggio in Toscana.

Altra caratteristica di appeal è stato il contesto immersivo nella natura che circonda la valle e nella quiete dei piccoli borghi che custodiscono la cultura e le comunità dei nostri territori.

L’Assessore Riccardo Acciai del comune di Poppi ente Capofila dell’Ambito Turistico commenta “L’Ambito Turistico del Casentino e gli operatori che vi lavorano dimostrano al meglio come una valle può collaborare per sviluppare e commercializzare un territorio così autentico, facendo vivere e scoprire ad agenzie di viaggio internazionali le qualità paesaggistiche, culturali e delle comunità del Casentino.

Ringrazio chi ogni giorno lavora per un Casentino Naturalmente Autentico”. Nelle giornate del 27 e 28 settembre l’Ambito Turistico del Casentino ha ospitato 6 rappresentanti di agenzie turistiche ed operatori nel settore del turismo provenienti da 5 stati e 3 diversi continenti.

Rappresentanti del nord America, India e Brasile hanno vissuto un’esperienza immersiva nella cultura e nelle bellezze della valle attraverso esperienze culturali, di trekking, enogastronomiche, in alcuni dei luoghi più suggestivi della Valle del Casentino.

I buyers hanno avuto modo di vivere in maniera autentica, sperimentando a passo lento, godendo i colori e le atmosfere del territorio connettendosi con l’ambiente e le esperienze che rendono il Casentino naturalmente autentico.

Sono state toccate alcune delle attrazioni del territorio come Valenzano, il borgo di Castel Focognano e l’area archeologica di Pieve a Socana, Chitignano e le sue antiche acque termali, Ornina con la sua cantina, Raggiolo e la sua affascinante storia e il castello di Poppi. Da sottolineare anche l’esperienza in notturna nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in compagnia del bramito del cervo a Moggiona.

Un lavoro autentico quello dell’Ambito Turistico Casentino volto a diffondere la conoscenza della valle, anello di congiunzione tra le realtà che operano nel settore, e la domanda sempre più attenta ad un prodotto unico e genuino, fortemente radicato nella tradizione.

Prossimo appuntamento quello con il TTG Travel Experience di Rimini che richiama in tre giorni con circa 1.000 buyer provenienti da 50 paesi per incontri BtoB dove la DMC di Ambito sarà presente con una fitta agenda per commercializzare le esperienze da vivere in Casentino.