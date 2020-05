Arezzo, 30 maggio 2020 - Un serpente di piccole dimensioni senza vita trovato in un pacco di pannolini. L’incredibile scoperta è stata fatta da una famiglia valdarnese, sconcertata quando ha aperto la confezione. Il passo successivo è stato quello di rivolgersi ai Carabinieri per segnalare la sgradita sorpresa. E i militari hanno sequestrato il pacco avviando gli accertamenti per capire cosa possa essere successo. Come ha precisato la Asl Toscana Sud Est, il pacco era stato consegnato dalla ditta produttrice nell'ambito di una fornitura destinata al figlio minore. L’azienda sanitaria si è messa in contatto con la famiglia ed ha quindi chiesto alla ditta fornitrice spiegazioni sull’accaduto. La famiglia ha ricevuto una nuova dotazione di pannolini mentre la Asl è adesso in attesa della risposta della ditta per assumere le iniziative conseguenti.

