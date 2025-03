Arezzo, 7 marzo 2025 – Un portale per raccontare il futuro dei borghi del Casentino. I Comuni di Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo hanno unito le forze per dar vita al progetto Vivi Borghi che nasce per raccontare la bellezza, la varietà e le opportunità offerte dai rispettivi territori, con l’obiettivo di attrarre nuovi turisti e di incrementare l’attrattività residenziale per contrastare l’esodo demografico.

Il cuore di questo percorso congiunto è il portale www.viviborghi.it che offre una finestra per presentare le diverse attività proposte a livello locale ma anche per condividere le opportunità abitative e lavorative, provando così a invertire il recente trend di spopolamento dei piccoli borghi che ha interessato soprattutto i più giovani.

Le azioni intraprese nel corso degli anni hanno limitato questo fenomeno nei due Comuni coinvolti nel progetto, ma comunque Chiusi Della Verna e Ortignano Raggiolo hanno registrato rispettivamente un -4,33% e un -1,49% nel proprio bilancio demografico tra il 2011 e il 2019.

Il portale è stato finanziato con fondi PNRR M1C3 all’interno del più ampio progetto di rigenerazione culturale e sociale previsto dall’intervento “Attrattività dei borghi storici” per l’incremento dell’attrattività residenziale e il contrasto dell’esodo demografico.

Vivi Borghi sarà uno strumento per esplorare il territorio sotto ogni punto di vista, stimolando uno sviluppo economico attraverso la promozione di turismo sostenibile e attività all’aria aperta (tra percorsi di trekking, sentieri naturalistici, escursioni e luoghi per chi ama la natura e la storia), la conoscenza di enogastronomia e prodotti tipici (quali il tortello alla lastra di Corezzo o la polenta dolce di castagne di Raggiolo) e la presentazione degli eventi con un calendario aggiornato con tutte le manifestazioni locali tra sagre, festival e appuntamenti culturali.

Allo stesso tempo, il portale sarà aggiornato costantemente per condividere le opportunità abitative e lavorative con informazioni su case in vendita e in affitto, sulle possibilità professionali per stimolare una vita lontana dallo stress della città e sui servizi locali e comunitari tra scuole, trasporti, assistenza sanitaria, attività artigianali e luoghi di aggregazione.

«Il portale Vivi Borghi - commentano i sindaci di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini e di Ortignano Raggiolo Emanuele Ceccherini, - guarda al futuro, con un invito a riscoprire un modo di vivere autentico, sano e sostenibile, immersi nella natura e circondati da una comunità accogliente.

È una finestra aperta su territori unici, con l’obiettivo di attrarre nuovi visitatori e futuri residenti, di promuovere un turismo sostenibile e di far conoscere le opportunità di vita e di lavoro offerte dai nostri borghi».