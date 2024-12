Un pomeriggio speciale per celebrare 50 anni di matrimonio

Arezzo, 16 dicembre 2024 – Un evento ricco di emozioni ha avuto luogo ieri, domenica 15 dicembre, nella splendida cornice della sala consiliare di Palazzo d’Arnolfo.

Il Comune di San Giovanni Valdarno ha avuto l'onore di celebrare le 80 coppie della comunità che quest’anno hanno raggiunto il traguardo dei cinquant'anni di matrimonio. Durante la cerimonia, le coppie festeggiate (50 sono intervenute in presenza) sono state accolte con calore e affetto dal sindaco Valentina Vadi che ha consegnato loro una pergamena celebrativa da parte dell'Amministrazione Comunale.

Un simbolo tangibile per onorare la loro straordinaria testimonianza di amore, impegno e dedizione, che hanno saputo trasmettere e mantenere nel corso degli anni. “E’ stata un’emozione – le parole del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi – poter celebrare in palazzo d’Arnolfo, un traguardo così importante come i cinquant’anni di matrimonio con le coppie di sangiovannesi che nel 1974 si sono sposate.

Un riconoscimento per il cammino che hanno percorso insieme, un esempio per tutta la nostra comunità di amore e dedizione. La famiglia è infatti il primo nucleo della società civile, quello da cui passano gli insegnamenti etici e morali.

Ringraziare queste coppie per il percorso e per essere fonte di ispirazione all’intero della nostra comunità, è stato davvero un momento importante e toccante. E’ la prima volta che una cerimonia del genere viene fatta nel nostro comune ma sicuramente sarà un’iniziativa che proseguiremo volentieri nei prossimi anni”.

L'evento è stato impreziosito da un momento fotografico, che ha catturato sorrisi e ricordi indelebili curato da Mario Lanini del Fotoclub Il Palazzaccio. Dal 10 gennaio i partecipanti potranno recarsi in comune per ritirare la loro foto ricordo.

Un’occasione per celebrare non solo l’amore, ma anche la forza e i valori che le coppie hanno incarnato nella loro lunga e felice unione.