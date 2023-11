Un pezzo di marmo si stacca da una lapide e ferisce una donna

Momenti di paura al cimitero: una lapide in marmo si stacca e ha colpito una settantenne. Per fortuna non sono state gravi le conseguenze per la signora.

E’ successo a Castiglion Fiorentino, nel cimitero del capoluogo, lungo Via Madonna del Rivaio, nei giorni scorsi, quelli che precedono la festività di Ognissanti, in cui i cittadini si riversano là dove riposano i loro cari per un saluto. Per fortuna le conseguenze per la donna sono state lievi anche se il blocco di marmo l’ha colpita in testa.

Tempestivo l’arrivo di un’ambulanza da Cortona per prestare soccorso alla donna che è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale della Fratta dove ha ricevuto le cure del caso. Il personale della Misericordia che gestisce il cimitero, appreso quanto successo, ha avvisato i tecnici del Municipio che hanno portato avanti nei giorni scorsi le verifiche del caso, così da capire come mai il pezzo di marmo sia franato.