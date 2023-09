Un omaggio alle bellezze di Arezzo nella nuova divisa della Scuola Basket Arezzo

Arezzo, 25 settembre 2023 – Un omaggio alle bellezze della città di Arezzo nella divisa con cui la Scuola Basket Arezzo disputerà il campionato di serie B.

La prima squadra della Amen Bc Servizi militerà nella stagione 2023-2024 nel prestigioso campionato nazionale e farà tappa sui campi di tutta Italia, dunque le nuove maglie sono state progettate e realizzate con la finalità di utilizzare lo sport come volano di promozione e valorizzazione del territorio.

In quest’ottica, la Sba ha scelto di presentare i kit di gara direttamente nella sede della Fondazione Arezzo Intour a cui è legata dalla comune finalità di promuovere il brand “Arezzo” e con cui ha avviato una partnership per sviluppare il turismo sportivo.

Le divise della Amen Bc Servizi Sba, realizzate dalla ditta BC Sport di Prato specializzata nella personalizzazione dell’abbigliamento sportivo, confermeranno i colori storici della società: le maglie bianche per gli incontri in casa e le maglie amaranto per gli incontri in trasferta.

La novità è rappresentata dalla previsione di una texture ispirata a un antico documento dove viene riprodotta la skyline dei principali monumenti della città, andando così a presentare le bellezze artistiche e architettoniche locali. La volontà di stimolare la conoscenza e il turismo è infine ribadita dalla presenza nei pantaloncini dei loghi della Fondazione Arezzo Intour e di Discover Arezzo.

«Questa importante collaborazione - commenta Simone Chierici, presidente della Fondazione Arezzo Intour, - permette di puntare sul turismo sportivo, per farlo diventare un attrattore di rilievo capace di generare importanti flussi turistici verso il territorio di Arezzo.

La sinergia con la Sba permetterà al prodotto turistico Arezzo di essere presente su molti territori in maniera capillare, non solo attraverso le maglie indossate dai giocatori ma anche attraverso la trasmissione delle immagini sulle varie emittenti locali».

La presentazione delle nuove divise ha configurato l’occasione anche per ufficializzare l’avvio della sinergia tra Scuola Basket Arezzo e Fondazione Arezzo Intour orientata a portare visitatori in città attraverso il turismo sportivo.

La collaborazione, già sperimentata con il torneo nazionale giovanile “Guido Guidelli”, troverà il proprio cuore nel palasport Estra “Mario d’Agata” che ogni anno registra novantamila ingressi e dove verrà allestito un corner turistico-sportivo con materiale informativo e promozionale per stimolare la conoscenza del territorio.

«Da oltre dieci anni - ribadisce Mauro Castelli, presidente della Scuola Basket Arezzo, - le nostre maglie contengono un omaggio alla città di Arezzo.

Per il ritorno in un campionato nazionale prestigioso come la serie B abbiamo scelto di consolidare ulteriormente questo legame e di portarlo all’interno dei palazzetti di tutta la penisola: siamo orgogliosi, infatti, di poter essere veri e propri ambasciatori della nostra terra e ringraziamo la Fondazione Arezzo Intour per la vicinanza espressa dalla recente attivazione di una partnership turistico-sportiva».