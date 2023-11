Un occhio puntato su strade e piazze: come funziona il sistema

Tanti occhi accesi sulle strade e le piazze della città grazie al video allarme anti rapina che i commercianti potranno installare nelle proprie attività. Ad entrare nei dettagli è Luca Leonessi Presidente di Securshop Srl: "Si assiste alla rapina e grazie al collegamento tramite piattaforma nel momento in cui si attiva un evento criminoso, viene trasmesso in video alla sala operativa di polizia e carabinieri. Chi interviene? Chi prende in gestione prima la segnalazione esclude l’altro. Abbiamo installato 230 piattaforme in tutta Italia e in città più grandi come Roma in funzione allo spicchio in cui operano carabinieri o questura viene passato quel determinato allarme di zona. Un sistema che consente di escludere il falso allarme ed è un valido contributo per chi deve intervenire perché permette di capire a che livello di atto criminoso siamo. Grazie al servizio le forze dell’ordine possono visionare tutte le telecamere esterne posizionate sulla strada a 90 gradi in qualsiasi momento, quelle interne invece si attivano solo per un atto criminoso col pulsante anti rapina".