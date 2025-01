Un nuovo patto formativo: "Verso l’industria 5.0"

AREZZOLe nuove sfide dell’impresa contemporanea. È questo il tema del nuovo percorso formativo per professionisti a sostegno delle piccole e medie imprese, presentato ieri alla Camera di Commercio.

Un percorso formativo sulle nuove Pmi, "necessario - come dice Massimo Guasconi - per accendere un riflettore importante sui bisogni della nostra ossatura imprenditoriale". Sempre il presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena: "Le piccole e medie imprese rappresentano oltre il 98% del tessuto imprenditoriale, italiano per cui è sempre più importante avere un segmento professionale che sia preparato ad affiancare le attività nell’affrontare sfide sempre nuove. A partire dalla sostenibilità, sia ambientale che sociale, e dalla transizione digitale".

La collaborazione al progetto vede unite la Camera di Commercio di Arezzo e Siena, gli Ordini degli avvocati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro e la Fondazione Forense. Collabora e coordina il progetto anche il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena. Il direttore Mario Perini: "Attraverso questa convenzione cerchiamo di mettere insieme una rete di formazione di professionisti che dovranno supportare le Pmi in un momento di estremo cambiamento della legislazione del settore". I quattro incontri, previsti a partire dal 23 gennaio, sono rivolti ai professionisti del settore: "Lavoreremo con avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro- continua Perini.- Si tratta di un progetto estremamente importante che punta a un obiettivo oggi fondamentale. In questo senso, il Dipartimento si sta muovendo anche con i corsi universitari attivati ad Arezzo, con un programma formativo che faccia riferimento diretto al mondo del lavoro".

Obiettivo? La transizione verso un’industria 5.0 che tenga conto delle sfide più urgenti nel settore. Come sottolinea il segretario generale della Camera di Commercio, Marco Randellini, "le sfide in atto sono legate all’innovazione dei processi e dei prodotti, e soprattutto alla sostenibilità. Noi - continua Randellini - cerchiamo di supportare uno sviluppo sostenibile delle Pmi accompagnandole attraverso la transizione digitale e la transizione energetica. Abbiamo di fronte novità normative interessanti: di recente è stata ulteriormente recepita la Direttiva Europea sulla sostenibilità e sulla rendicontazione non finanziaria. Crediamo che questi incontri con i professionisti possano aiutare le imprese e le associazioni di categoria a fare anche questo tipo di transizione verso quella che viene chiamata l’industria 5.0".

Il calendario degli eventi, prevede un incontro al mese della durata di quattro ore, da gennaio a maggio. Gli webinar affronteranno, tra i vari temi, i problemi legati al capitale sociale, alle risorse umane e ai profili fiscali nel trasferimento dell’azienda dentro e fuori dalla crisi d’impresa.

Primo appuntamento giovedì 23 gennaio per poi proseguire il 27 febbraio, il 27 marzo e infine concludere giovedì 22 maggio con un incontro su: "La sostenibilità nelle Pmi non quotate".

Serena Convertino