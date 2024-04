Un luogo che ti cambia la vita. Viaggio fra dolore e riscatto

Il 25 marzo 2024 la nostra classe si è recata presso la comunità "Nuovi Orizzonti" situata sul colle dei Cappuccini a Montevarchi. Quando siamo arrivati ci ha accolto M., un educatore che ci ha mostrato la struttura. Per prima cosa abbiamo visitato la cappellina dove gli ospiti della comunità si riuniscono e leggono il vangelo; M. ci ha spiegato come mai le persone si recano presso "Nuovi orizzonti" e lo scopo del centro.

In questo luogo vengono aiutati coloro che nella vita hanno avuto dei problemi e delle difficoltà, che hanno incontrato individui sbagliati, facendo errori e scelte non giuste e pericolose, "ferendo" sè stessi o gli altri. Queste persone si sono perse, sono rimaste sole e bisognose di qualcuno che si prenda cura di loro, del loro cuore e della loro anima.

La comunità "accoglie" il dolore degli altri, condividendolo e rendendolo più leggero, aiuta a comprendere le cose importanti della vita, a ritrovare sé stessi e i propri sogni, ad affrontare una nuova strada che porta alla felicità attraverso l’ascolto, la fede e l’amore. Successivamente ci siamo recati in giardino e M. ci ha spiegato le attività che le persone accolte svolgono giornalmente nella struttura: giardinaggio, orto, produzione di miele, cucina, lavorazione del legno e del ferro, lettura del Vangelo, dialogo e ascolto, condivisione dei pasti, visione di film, sport. Un’ottima occasione per imparare un mestiere e reintegrarsi nella società.

Viene dedicata molta attenzione all’attività di recupero, riutilizzo e valorizzazione di materiali ed oggetti non più utilizzati.

Per osservare e comprendere meglio questo processo abbiamo incontrato C., artigiano che si occupa della parte artistica. Ha spiegato come trasformare uno scarto in un’opera d’arte e come gli oggetti vecchi ed inutilizzati non devono essere buttati ma, se trattati con amore, possono rinascere in cose belle.

Dietro c’è un messaggio di speranza: le persone che hanno dei problemi, che hanno dei disagi, possono diventare uomini nuovi. Grazie alla cura, all’amore e alla fede, si può vincere il proprio male e le difficoltà si trasformano in cose belle.

C. ha mostrato varie opere realizzate con materiali di riciclo che hanno vinto anche dei premi! Infine, ci siamo recati presso la sala del Cenacolo dove M. ci ha presentato dei video sulla fondatrice di "Nuovi Orizzonti", Chiara Amirante, spiegandoci come sia riuscita a creare centri e comunità in tutto il mondo per accogliere ed aiutare le persone che hanno bisogno di ritrovare la luce nel loro cammino.