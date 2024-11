Un libro di "PassiPonti". L’incontro letterario con l’autrice Magrini

SUBBIANO

Ritornano nella sala consiliare di Subbiano gli Incontri Letterari promossi dal Comune. Domani alle ore 16, giorno della Festa della Toscana, l’appuntamento è con Paola Magrini e la sua ultima pubblicazione "PassiPonti". La seconda esperienza letteraria di Paola Magrini, autrice che ha ottenuto ad ottobre il Diploma d’onore con menzione, al concorso letterario nazionale Argentario e Premio Caravaggio, distinguendosi nella sezione narrativa d’emozione. "PassiPonti" è una narrazione coraggiosa, capace di arrestare le azioni e liberare il pensiero per attraversare i "passiponti" di ognuno di noi e l’assessore Paolo Domini dopo averlo letto afferma: "Dalla lettura di questa seconda opera sono rimasto colpito dalla capacità di Paola Magrini di attingere dal suo vissuto per descrivere queste storie, questi passaggi, in cui si affrontano temi personali, ma che coinvolgono i suoi interlocutori, stimolando la loro riflessione. Scoprire se stessi anche attraverso gli altri".