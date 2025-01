Non è tutto oro quello che luccica. Il premio che la Regione Toscana ha assegnato ieri all’istituto Margaritone è un riconoscimento al valore dell’arte orafa aretina che negli ultimi anni rischia di scomparire, causa mancanza di talenti e ricambio generazionale. Nella capitale europea dei gioielli c’è una nube che rischia di trasformarsi in temporale: la carenza di personale specializzato. Sostituire chi va in pensione è ormai un’impresa nell’impresa.

Un divario già consistente che rischia di diventare una voragine nei prossimi anni. La fiera di Vicenza è andata bene, al di là delle frasi di circostanza. Ma pochi giovani si avvicinano all’oro: il premio della Regione al Margaritone è anche un invito a cambiare mentalità.