Un fine settimana per scoprire i cervi

Un weekend alla scoperta dei cervi nel Parco del Casentino. Il ritrovo è fissato per sabato alle ore 14,30 arrivo al Rifugio Casanova, da dove partirà un’escursione accompagnati da guide tra monumentali faggete e abetaie. Prima tappa alla caverna chiamata Buca delle fate, nascosta nel fitto della foresta. Breve sosta all’ingresso dell’antro, dove vengono svelate le leggende che circondano questa località e le caratteristiche geologiche che hanno dato origine a questa singolare caverna non carsica. Alle ore 19.30 cena al ristorante del rifugio e alle 21.30 escursione notturna nella foresta risonante di bramiti dei cervi, fino al suggestivo rifugio Acquafredda.,, quindi rientro attraverso un fuori sentiero di facile percorrenza. Per prenotazioni [email protected]