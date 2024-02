Un e-commerce realizzato dall’aretina Sintra è rientrato tra i migliori d’Italia

Arezzo, 27 febbraio 2024 – Un portale di e-commerce progettato e sviluppato dall’aretina Sintra è rientrato tra i migliori d’Italia.

La seconda edizione degli Ecommerce Italia Awards ha individuato i siti di vendita on-line più popolari secondo i risultati ottenuti nel 2023 in seguito a un confronto tra quasi seimila aziende di diciassette settori merceologici: tra le eccellenze di questo ranking è rientrata Pinalli che ha meritato un posto tra i dieci migliori portali della categoria “Salute e bellezza”.

Il progetto di e-commerce di Pinalli è stato guidato da Sintra che, forte di oltre vent’anni di esperienza e professionalità, ha concentrato il proprio impegno soprattutto verso lo sviluppo di soluzioni di omnicanalità per integrare canali di vendita digitali e canali di vendita tradizionali, arrivando a creare una piattaforma stabile, integrata, intuitiva e affidabile.

Questo portale ha richiesto uno sforzo particolare da parte del team dell’azienda aretina per rispondere agli specifici bisogni di un colosso quale Pinalli che, nato nel 1984 a Fiorenzuola d’Arda (Pc), è oggi la prima catena italiana di profumerie con oltre 70 punti vendita in tutta la penisola e con un’offerta di circa 40.000 prodotti creati da 350 diversi marchi.

La rinnovata piattaforma on-line di questa realtà è stata realizzata in sinergia con diversi partner tecnologici e, utilizzando le potenzialità di Shopify Plus, ha permesso di raggiungere obiettivi strategici quali l’aumento della stabilità dell’e-commerce durante i picchi di traffico, l’attivazione di un’esperienza omnicanale coerente e integrata, l’ottimizzazione delle campagne di marketing, il miglioramento della gestione dei dati e lo sviluppo di un sistema integrato di relazione con i clienti, automazione del magazzino e logistica.

La bontà di questo progetto ha trovato ora un prestigioso riconoscimento dagli Ecommerce Italia Awards dove la scelta delle aziende vincitrici si è basata su una rigorosa metodologia di valutazione volta a confrontare tanti diversi parametri numerici che hanno così premiato lo sviluppo e la crescita vissuti da Pinalli.

«Si tratta di un riconoscimento importante - spiega Gianni Bianchi, Ceo e fondatore di Sintra assieme a Michele Barbagli e Angiolino Frontani, - che, oltre a certificare Pinalli tra i punti di riferimento nazionali e internazionali nel settore di “Salute e bellezza”, ci rende fieri del lavoro svolto insieme e dimostra la solidità delle nostre soluzioni digitali.

Il lavoro ampio e ambizioso svolto con Pinalli è stata una vera sfida per l’azienda, nonché un salto di qualità per tutto il nostro team, che ha permesso di raggiungere un risultato all’avanguardia in termini di omnicanalità, agilità, modernità e user friendly».