Un asilo più grande a Cesa, pronti altri 35 posti

Inagurata la nuova sede dell’asilo nido Sbirulino a Cesa. Grazie alla nuova struttura, convenzionata con il Comune di Marciano della Chiana, i posti disponibili salgono complessivamente a 54, con 35 nuovi inserimenti che si aggiungono ai 19 già presenti nella prima sede.

L’asilo, è gestito da Eloisa Brogi, Alice Cappelletti e Veronica Noferi. La nuova sede prevede una sezione dedicata esclusivamente ai lattanti e una cucina interna per garantire pasti freschi e preparati quotidianamente, nel rispetto delle esigenze nutrizionali dei bambini.

"L’apertura di questa nuova sede è motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione" - ha dichiarato la Sindaca Maria De Palma - "Investire nei servizi per l’infanzia significa investire nel futuro della nostra comunità, garantendo alle famiglie un supporto essenziale. Grazie ai fondi regionali e comunali, siamo riusciti ad agevolare ulteriormente l’accesso a questo servizio fondamentale, perché crediamo fermamente che l’istruzione e l’educazione debbano essere accessibili a tutti sin dai primi anni di vita.”

L’asilo nido Sbirulino non è soltanto un punto di riferimento per le famiglie di Marciano della Chiana, ma accoglie anche bambini provenienti dai comuni limitrofi della Valdichiana, confermandosi come una realtà di valore per l’intero territorio.

La struttura garantirà l’apertura dalle 7:30 alle 16:30, con la possibilità di un’uscita anticipata alle 13:00, subito dopo il pranzo.