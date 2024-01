Un anno all’insegna di canteri per 17 milioni

di Maria Rosa di Termine

Dodici mesi all’insegna dei cantieri a Montevarchi per realizzare le opere pubbliche finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il maxi investimento ammonta a 17 milioni e mezzo di euro - un milione e 150 mila di risorse municipali per far fronte all’aumento dei costi delle materie prime - suddiviso tra 10 progetti presentati dall’amministrazione comunale per la digitalizzazione dei servizi, la messa in sicurezza di strade e ponti, l’edilizia scolastica e lo sport. "Siamo molto soddisfatti – ha spiegato il sindaco Silvia Chiassai Martini presentando il programma –perché siamo riusciti a portare a termine tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissi e questo nonostante i tempi stretti dettati dal Pnrr. Abbiamo già ultimato opere per 3 milioni di euro, le altre sono iniziate ad eccezione del Memorario, il polo di interscambio ferro – gomma, che non è stato ancora aggiudicato".

Lungo l’elenco dei lavori per dare un volto sempre più moderno ed efficiente alla città, a cominciare dal settore strategico della scuola. Con 662.200 euro saranno adeguati alla normativa antincendio quattro plessi scolastici, le primarie Pestello e Giglio, la materna Staccia Buratta e la secondaria di 1° grado Mochi di Levane. Ripartiti in altrettanti lotti, gli interventi sono aggiudicati ma non ancora consegnati. Già avviati invece quelli per dotare la primaria di Levane (oltre un milione e100 mila euro) e la Magiotti del capoluogo (quasi 776 mila euro) dei locali mensa capaci di accogliere rispettivamente 250 studenti e docenti in due turni e 255 in tre. Il tutto creando entro l’estate ambienti sostenibili, confortevoli e dotati di impianti fotovoltaici. Ulteriori 130 mila euro sono stati destinati alla sostituzione degli infissi in Pvc alla elementare del Pestello, mentre ne serviranno 363 mila per ampliare il nido La Farfalla e portare a 60 dai 39 attuali la disponibilità di posti per bimbi dai 12 ai 36 mesi. "L’opera più significativa – ha ripreso la sindaca - è la nascita del polo per l’infanzia 0-6 a Levanella, segno tangibile del nostro impegno verso le nuove generazioni e le donne nel percorso spesso non facile di conciliare l’attività lavorativa con le incombenze familiari".

Totalmente finanziato dal Pnrr, per un importo di 3 milioni e 292 mila euro, si svilupperà su una superficie di 985 metri quadri, sarà pronto nel 2025 e contribuirà a qualificare il quartiere dove sorgerà anche un centro sportivo con 2 campetti da calcio a 8 e a 5 in sintetico, una pista per allenamento e gare regionali di ciclismo, un bike park e una scala ponte per l’accesso sicuro all’area che si estenderà su 2 ettari. Sfiora i 2 milioni la spesa. Non ultimi nella lista il nuovo ponte Bailey, in itinere, così come la via di accesso a Levane alta.