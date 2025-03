Un altro incidente nella zona ad alto rischio

Un sabato "maledetto" sulle strade attorno alla città. Questa volta le ambulanze dei soccorritori della Croce Bianca si sono dirette a sirene spiegate all’incrocio per San Giuliano, una manciata di chilometri dallo schianto sul raccordo nel quale ha perso la vita un corriere che viveva a Signa e ieri mattina, intorno alle sette, alla guida del suo furgone stava provvedendo ad alcune consegne destinate ai negozi del centro. E proprio mentre gli specialisti del 118 insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della Municipale erano impegnati sull’incindente costato la vita a Daniel Canu, dalla centrale operativa dell’emergenza-urgenza è partita la segnalazione di un altro scontro, questa volta nella zona di San Giuliano. Coinvolte due macchine ma fortunatamente senza conseguenze gravi per gli automobilisti feriti. Anche in questo caso, saranno gli esperti della Municipale a chiarire la dinamica e le cause dello scontro.

Intanto nell’ultimo anno si registra un’escalation di incidenti, fortunatamente senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. Molti dei quali, secondo le indicazioni degli esperti, causati da una distrazione al volante, l’utilizzo del telefonino, ma anche alla velocità che resta uno degli elementi chiave che ricorre nella maggiorparte dei casi. Un invito alla prudenza e alla concentrazione alla guida è la raccomandazione degli esperti che analizzano il fenomeno nelle sue varie sfaccettature. La stessa raccomandazione che arriva dagli uomini delle forze dell’ordine impegnati in prima linea sulle strade.