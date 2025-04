Umberto Galimberti al Sangiovese Festival di San Giovanni

Arezzo, 09 aprile 2025 – San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere uno degli intellettuali più influenti del panorama italiano. Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicoanalista, sarà protagonista di una lectio magistralis dal titolo “La bellezza: legge segreta della vita”, in programma sabato 12 aprile alle ore 18 nella suggestiva cornice della Pieve di San Giovanni Battista. L’evento si inserisce all’interno del Sangiovese Festival 2025, la fiera mercato dedicata al vitigno simbolo dei grandi rossi dell’Italia centrale. La manifestazione è organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con Confcommercio Firenze-Arezzo, con il patrocinio della Regione Toscana e il contributo della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

Nel suo intervento, Galimberti esplorerà il concetto di bellezza come elemento che sfugge alla logica dell’utile, un tema profondamente radicato nella filosofia e nell’arte. Partendo dalle radici culturali greche ed ebraiche fino all’avvento del cristianesimo, il filosofo analizzerà l’evoluzione della bellezza come simbolo che connette il sensibile – ciò che è percepibile e concreto – al sovrasensibile, l’eccedenza di significato che porta oltre la semplice apparenza. Un invito a riscoprire la bellezza come esperienza interiore e fonte di armonia. Il Sangiovese Festival offrirà un fine settimana ricco di appuntamenti. Sabato 12 e domenica 13 aprile, oltre 80 espositori animeranno le principali piazze di San Giovanni Valdarno, con più di 400 vini selezionati in degustazione e vendita. Il programma include talk, masterclass, concerti e conferenze, con ospiti d’eccezione del mondo del vino e della cultura.

La presenza di Galimberti rappresenta un momento di alto valore culturale all’interno della manifestazione, un’opportunità unica per riflettere sul significato profondo della bellezza e sulla sua importanza nella società contemporanea. I biglietti per la lectio magistralis di Umberto Galimberti sono disponibili su Eventbrite al link eventbrite.it, oppure acquistabili presso il Museo delle Terre Nuove, durante gli orari di apertura (dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica anche dalle 10 alle 13). La manifestazione, tra l’altro, arriva in un momento complicato per il settore vitivinicolo, con i dazi americani che rappresentano una vera e propria spada di damocle.