Un corso gratuito per proprietari di cani: otto ore di teoria e pratica

Arezzo, 5 maggio 2025 – “In città con il mio amico a 4 zampe” è il corso gratuito per proprietari di cani promosso dall’assessorato politiche per la tutela e la difesa degli animali del Comune di Arezzo e realizzato in collaborazione con la sezione locale di Enpa.

È distinto in tre lezioni teoriche una parte pratica e prevede al termine il rilascio di un attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 0575 357650 dalle 11 alle 13 dal lunedì al venerdì.

“Affetto, responsabilità, consapevolezza - dichiara l’assessore Giovanna Carlettini - sono le fondamenta per un giusto rapporto tra uomo e animale e per una corretta presenza degli animali stessi oltre le pareti domestiche: in strada come in un parco.

Ecco il motivo per cui salutiamo con soddisfazione l’apertura di questa esperienza didattica che già in passato ha dato grande soddisfazione per il numero dei partecipanti. Ci saranno relatori importanti che ringrazio per la loro disponibilità così come ringrazio le strutture che ci ospiteranno e chi deciderà di venire.

Otto ore, gratuite, che abbinano le informazioni di base a un approccio concreto con quelle che sono le situazioni da affrontare nella quotidianità: l’obiettivo è assicurare il benessere degli animali sul territorio”. Per quanto riguarda la parte teorica, appuntamento nei venerdì 9, 23 e 30 maggio in orario 17:30-19:30 al centro di aggregazione sociale Villa Severi.

Il primo appuntamento prevede l’intervento di Riccardo Bramini, presidente dell’ordine medici veterinari di Arezzo e la lezione di Maurizio Martini, medico veterinario esperto in comportamento animale, su scelta consapevole del cane, fasi della socializzazione, basi per una corretta relazione.

Il secondo appuntamento sarà caratterizzato dalla lezione di Alessio Araldi, istruttore cinofilo, sull’uso del guinzaglio, su come affrontare le criticità in città e su come conoscere il cane secondo il suo punto di vista. Terzo appuntamento con i risvolti normativi e giuridici con l’U.F. Sanità pubblica veterinaria della zona distretto aretina e il comandante della polizia municipale Aldo Poponcini.

Sabato 14 giugno, la parte pratica si svolgerà dalle 10:00 alle 12:00 al canile comunale. Portare: pettorina, guinzaglio, museruola, sacchetti per deiezioni.