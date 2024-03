Ultimi giorni per la mostra di Remo Croci

CASTIGLION FIORENTINO

A Castiglion Fiorentino ci sono ancora pochi giorni per visitare la mostra personale di Remo Croci (nella foto) dal titolo "Navigando in un mare di tele colorate". La mostra del noto giornalista Mediaset sarà visitabile, nelle Sale Museo Civico al Cassero, fino al primo aprile, giorno di Pasquetta, con orario sia mattutino che pomeridiano: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.

"Dipinto il mio senso di amore verso il mare, che ho raccontato, tra l’altro, in molti servizi come giornalista" spiega Croci, che poi aggiunge: "Questo sentimento non si è affievolito: è solo cambiato il modo di essere espresso. Ho un forte legame con il mare"- Per la realizzazione delle sue opere utilizza diverse tecniche fino ad arrivare allo spatolato. Croci ha scoperto la sua vena artistica nel periodo della pandemia. Il mare e la pesca sono i temi che Croci trasferisce sulle tele, con colori forti e vividi che trasmettono a chi le guarda un senso infinito di libertà. Impiegati legni da riciclo che il giornalista recupera lungo la spiaggia, oltre ad oggetti e a strumenti di barche da pesca. Tutti i quadri sono firmati con la sigla CR57. "Durante il Covid con un po’ di tempo a disposizione ho ripreso quella passione per le installazioni che avevo da ragazzo – ci aveva il giorno dell’inaugurazione – e così ho deciso di riprendere in mano quel mio hobby e di approfondire il tema del mare che rimane una mia grande passione". Lo stesso giorno il collega Massimo Canino aveva presentato il suo libro "Frontemare", sempre sul tema del mare, eterno amore di entrambi.