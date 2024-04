Il passato e il futuro in uno sguardo

I bambini ci guardano. I bambini di ieri, quelli di una guerra mondiale dove hanno visto morire genitori e nonni nascondendosi nel loro sangue. A Civitella, il 29 giugno 1944 Giuseppa bevve "il sangue che usciva dalle loro bocche e lottai e gridai quasi con l’illusione di richiamarli in vita", scriverà nella sua testimonianza. Che spacca, annichilisce per l’orrore patìto e per la vita che si ferma. Da quel mattino la sua esistenza ha preso un altro corso, lei da sola a occuparsi dei due figli rimasti: il più piccolo era già finito davanti ai mitra nazisti ma è stato risparmiato perchè aveva solo pochi anni. I bambini ci guardano. Segue a pagina 3