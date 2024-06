Uccisa dal marito. Venerdì il funerale di Serenella Mugnai

Omicidio in zona Giotto. Dopo giorni di attesa , è stata fissata la data del funerale di Serenella Mugnai, la donna uccisa dal marito nell’apprtameto dove vivevano. Venerdì pomeriggio alle 15, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie si terranno le esequie della donna uccisa lo scorso 21 giugno. A toglierle la vita con un colpo di pistola è stato Alessandro Sacchi, 80enne, che con Serenella aveva trascorso l’intera vita. Fino a quando una malattia degenerativa, il morbo di Alzheimer, non si è fatta strada nelle loro vite, trasformando la loro esistenza in un incubo.