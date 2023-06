Tutti promossi Ma così la scuola non funziona

Sono solo numeri ma delineano uno scenario inquietante. Quattro studenti aretini su dieci arrivano alla fine del percorso scolastico senza avere preparazione adeguata. La scuola viene spesso vista come qualcosa di imposto, un passaggio obbligato al fine di ottenere le certificazioni (il pezzo di carta) che il mondo del lavoro richiede. Ormai nella scuola gli studenti sono diventati ‘clienti’ e le famiglie si rifiutano di collaborare al processo formativo, richiedendo solo il risultato. Gli insegnanti, intimoriti o disillusi, pensano a non mettersi in urto con le famiglie.

Cosa c’è di più semplice che promuovere tutti? Così si tenta di nascondere la polvere sotto il tappeto. Ma, prima o poi, la polvere torna fuori.

f.d’a.