Tutti in giro con la bici. Palazzo Varchi investe sulla mobilità ecologica

Il Comune di Montevarchi parteciperà ad un avviso pubblico per ottenere il finanziamento di una serie di interventi legati alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo. Il progetto, denominato "Bici in Comune" è rivolto a tutti i Comuni d’Italia ed è promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani. Si propone di portare la bicicletta ad avere un ruolo primario e centrale nella vita delle persone e a diventare un principale mezzo di trasporto quotidiano tramite l’adozione di politiche di sviluppo delle infrastrutture e dei sistemi urbani legati alla mobilità ciclabile, la promozione dell’uso della bici, l’educazione civica e stradale, la diffusione del turismo sportivo e l’ampliamento delle infrastrutture, l’economia green e l’innovazione digitale. Palazzo Varchi potrà contare su 80.000 euro. 35.000 euro serviranno per incentivare la mobilità ciclabile e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. Come? Attraverso progetti riguardanti l’incentivazione della "mobilità ciclabile" e l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile per il collegamento scuola-casa, casa-impianto sportivo, casa-lavoro.

Saranno poi attivate iniziative che abbiano ricadute positive in termini di valorizzazione del territorio, attraverso la promozione della cultura, dell’enogastronomia e delle eccellenze locali; 25.000 euro serviranno invece per riqualificare e garantire la sicurezza di piste ciclabili esistenti, tramite interventi di apposizione di segnaletica verticale/orizzontale, illuminazione, abbattimento barriere architettoniche, installazione cordoli di separazione, installazione di dispositivi conta accessi, per renderle maggiormente inclusive. Rientrano in questa linea di intervento anche attività di tracciatura e digitalizzazione dei percorsi cicloturistici. Infine, 20.000 euro saranno utilizzati per finanziare eventi aggregativo-sportivi ciclistici e di attività cicloturistiche. Contemporaneamente la giunta Chiassai ha approvato la proposta progettuale "Percorsi permanenti cicloturistici Arno Gravel", che punta a creare tracciati duraturi che non solo rispondano alle esigenze dei cicloturisti, ma diventino un modello di sviluppo territoriale sostenibile, basato su un turismo esperienziale e rispettoso. Grazie a una rete di strade a basso traffico veicolare, unite a suggestive strade bianche, il progetto vuole a creare un’esperienza unica che permetta di attraversare paesaggi straordinari e scoprire il ricco patrimonio culturale locale.

"La scelta di attuare politiche atte ad incentivare lo sport e l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili ha costituito una delle principali linee di intervento dell’amministrazione comunale degli ultimi anni – ha spiegato il governo cittadino - tanto che sono in corso di realizzazione interventi legati al sistema integrato della ciclopista dell’Arno – sentiero della bonifica nel tratto da Ponte Acquaborra al confine con la Provincia di Firenze".