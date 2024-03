Tutti a scuola di famiglia. Via al progetto

"Educare alla famiglia": prende il via il domani il ciclo di tre appuntamenti, promosso dalla Fondazione Arezzo Comunità, che vuole offrire momenti di formazione e informazione sulla salute e i diritti delle bambine e dei bambini.

A curare gli incontri è Giovanni Poggini, pediatra e rappresentante dell’Unicef, che ha scelto di mettere la sua esperienza a disposizione della Fondazione.

Ne è nato un progetto che offre occasioni di approfondimento, nella volontà di costruire percorsi di consapevolezza diffusa per famiglie e associazioni in un momento storico in cui i genitori si sentono spesso soli, senza un aiuto o un consiglio sui comportamenti da adottare con i propri figli, nella consapevolezza che le famiglie non sono delle isole e che l’educazione non è una questione privata. Ecco allora l’idea degli incontri che avranno luogo all’Istituto Thevenin (tutti con inizio alle 9.30).

Prenderanno il via il domani con un appuntamento dal titolo "Promuovere la genitorialità positiva, strumento base per lo sviluppo della salute mentale". Quindi il calendario proseguirà sabato 8 giugno con un seminario sul tema "Mangiare sano fin dal concepimento" e si concluderà il 14 settembre con un incontro sul tema: "La febbre, le malattie infettive e l’antibioticoresistenza". Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e aperti alla cittadinanza.