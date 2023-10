Turismo, una crescita costante: "Fondamentale fare squadra". Il Casentino elenca le strategie

di Sonia Fardelli

Il Casentino punta tutto sul turismo incoraggiato dai dati sempre più positivi. Nel 2021 nella sola ci sono state 25 mila presenze, salite nel nel 2022 a 30mila con un aumento del 20%. In tutto il Casentino nel 2022 sono stati raggiunti 200mila pernottamenti. I dati del 2023 ancora non sono completi, ma comunque positivi e il sindaco Filippo Vagnoli si è posto per il 2024 l’obiettivo di arrivare a 35 mila presenze. A questo scopo è partito dal Museo Archeologico a anche il progetto Ambitour promosso da Anci Toscana Turismo e dai comuni del Casentino. Hanno risposto alla chiamata dell’Ambito Turistico Casentino 38 operatori della vallata (nella foto). AmbiTour nasce nel 2022 da una convenzione tra Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana per contribuire a sostenere e qualificare il turismo della Toscana con il coinvolgimento diretto dei territori. Un progetto innovativo, unico in Italia, con l’obiettivo principale di rafforzare dall’interno la "destinazione Toscana".

Il sindaco Vagnoli e l’assessore al turismo Francesca Nassini, presenti all’evento, hanno svelato gli obiettivi per il prossimo anno: "Sul turismo dobbiamo fare squadra perché la promozione passa dalla collaborazione tra tutti i comuni e gli stessi operatori. Stiamo lavorando molto con l’Ambito turistico del Casentino con partecipazione a fiere, promozione a livello social, e come singoli comuni. La giornata di confronto e formazione degli operatori è stata un’occasione di confronto molto significativa. Lo stesso museo è stato rafforzato anche come punto informazioni aperto in alta stagione tutti i giorni e il fine settimana nella bassa stagione".

Una strategia per il turismo che riguarda tutto il Casentino. "Questi incontri proseguiranno anche nelle prossime settimane – dice Riccardo Acciai, vice sindaco di Poppi e referente per l’Ambito Casentino – e saranno utilizzati per la creazione dell’offerta turistica che il Casentino promuoverà tramite Toscana Promozione e nelle fiere nazionali e internazionali dei prossimi mesi. Siamo molto soddisfatti del numero delle presenze turistiche che abbiamo avuto in Casentino nel 2022 che ha sfiorato le 200mila notti. Anche i primi dati del 2023 sono positivi e superano la media nazionale".