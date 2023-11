Turismo e agricoltura. Agrietour e Passioni in fiera. Un binomio protagonista per tre giorni al Palaffari

di Gaia Papi

AREZZO

Inizia oggi la tre giorni di Agrietour, il salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale ad Arezzo Fiere e Congressi, sede e patron della storica fiera che torna con il bagaglio dei suoi 21 anni di esperienza, ma rinnovandosi ancora nel format. Accanto agli "storici" incontri, all’unica borsa internazionale dell’agriturismo in Italia, e ai master di formazione per gli addetti ai lavori, trovano spazio le arene di AgrieTour, la vera anima della fiera. Un settore, quello dell’agriturismo, che da anni sta trainando il turismo nella nostra provincia. Sono 704 gli agriturismi attivi, dei quali 652 autorizzati all’alloggio. Il tutto per quasi 11mila posti letto di cui più di 9mila in appartamenti e circa 1.500 in struttura. Come sottolinea il presidente di Arezzo Fiere e Congressi, Ferrer Vannetti "AgrieTour, per Arezzo Fiere e Congressi è parte integrante della sua storia, del suo presente e del suo futuro. Un evento nazionale che da sempre ospitiamo con piacere e anche con grande successo. Che quindi costituisce una della manifestazioni centrali nel nostro percorso espositivo per il rilievo centrale della manifestazione". Ed ecco che "anche quest’anno, come nella scorsa edizione, AgrieTour si inserisce nell’ormai collaudato e vincente percorso di ‘Passioni in Fiera’, evento unico nel suo genere, perché raggruppa numerose Fiere in una e si sviluppa su 15.000 metri quadrati di spazio espositivo".

Il taglio del nastro è previsto per le 10 e a seguire il convegno inaugurale "Agriturismo, un modello internazionale di multifunzionalità". Il programma della giornata prevede anche la experience workshop B2B, con una serie di incontri business tra strutture ricettive di campagna e tour operator specializzati. Nella sala convegni, alle 14,45, si terrà il seminario "enoturismo in Toscana: normativa, neuro-marketing del vino ed assaggi di esperienze". Sempre nella sala convegni, alle 17, "Identità, qualità e opportunità di promozione per gli agriturismi". Nella tre giorni aretina, la Regione sarà presente con uno stand, insieme a Toscana Promozione Turistica, con il progetto Vetrina Toscana che promuove il turismo enogastronomico.