Turci & Castaldo, la strana coppia. I mitici anni ’80 stasera in Fortezza

Entra nel vivo il ricchissimo cartellone dell’Estate in Fortezza che riempie l’estate aretina nella suggestiva location della Fortezza Medicea di Arezzo. Paola Turci e Gino Castaldo saranno i protagonisti dello spettacolo "Il tempo dei giganti", appuntamento questa sera giovedì 25 luglio alle 21,15 per l’Estate in Fortezza. Una collaborazione inedita quella che vedremo in scena tra la cantante e musicista Paola Turci e il critico musicale tra i più noti d’Italia Gino Castaldo che ha dato vita a un nuovo progetto artistico che promette di raccontare il triennio magico della musica italiana – gli anni tra il 1979 e il 1981 di Dalla, Pino Daniele, De André, Vasco Rossi, Battiato, Rino Gaetano, Battisti e tanti altri-, come mai prima d’ora. Con le interpretazioni dal vivo di Paola Turci, è in arrivo uno spettacolo fatto di parole e musica che ricrea sul palco l’energia vibrante del periodo, tra materiali d’archivio e performance live. In scena l’inconfondibile voce di Paola Turci cantautrice, cantante, musicista, un’anima in cui si fondono eleganza, rock, sensibilità e coraggio, è protagonista di un successo che dura da quasi 40 anni. Sul palco della Fortezza con lei, Gino Castaldo critico musicale fra i più noti in Italia, da oltre 40 anni narra con immagini e parole la storia dei grandi nomi della musica italiana e internazionale. "Le canzoni sono memoria viva - dice Gino Castaldo - ci servono, parlano direttamente al cuore del nostro presente, anche se alcune risalgono a tanti anni fa. Alla fine è sempre il racconto di un’educazione sentimentale". "Ho attraversato il “tempo dei giganti” che ero quindicenne - dice Paola Turci: - ma quelle canzoni, quegli album li conosco a memoria. Per me significa vivere nel presente un periodo indimenticabile di scoperte musicali".

A.B.