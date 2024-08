Tuffo negli anni Cinquanta. Festa d’estate col Vintage

Il Ferragosto anni ’50 sbarca a Castiglion Fiorentino. La città festeggia l’estate da oggi al 18 agosto con il ritorno del "Vintage Festival". L’evento, giunto alla sua sesta edizione, richiama ogni anno migliaia di persone da tutta Italia e porta in pista tutto il meglio dei mitici anni ‘50. Il centro storico di Castiglion Fiorentino diventerà un set da film americano, tra auto e moto rombanti, food & drink in stile "Happy Days", e un Vintage market ricco di pezzi unici. E poi i balli in piazza e tantissima musica dal vivo. Nel cuore della Valdichiana, verrà allestito uno straordinario Vintage Market ricco di tesori nascosti, nel quale perdersi per ore cercando di scovare pezzi rari e originali: vestiti e accessori dal fascino rétro, libri, vinili e giocattoli d’epoca. Spazio speciale sarà riservato alle auto e alle moto d’epoca che saranno esposte lungo le strade. Tra gli ospiti più attesi stasera ci sarà il carismatico frontman Dr Feelgood ad aprire l’edizione 2024 del Vintage Festival. Maurizio Faulisi racconterà stasera aneddoti e curiosità che cattureranno l’attenzione del pubblico, con la stessa capacità di coinvolgimento dimostrata al microfono di Virgin Radio: dal 2010 infatti Dr Feelgood sveglia il popolo del rock con il suo show mattutino, dalla più importante radio rock nazionale. Accompagnato da The Black Billies, la formazione dal vivo celebra le radici della musica americana, come hanno fatto tempo prima Creedence Clearwater Revival, Blasters e BR549. Domani arriva dagli Stati Uniti d’America un’altra grande artista internazionale. Grande armonicista e cantante Kellie Rucker. Il 16 agosto arrivano dalla Spagna i The Velvet Candles e The Good Fellas.