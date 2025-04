Truffa a Castelfranco. Falsi carabinieri in azione

Arezzo, 17 aprile 2025 – Un episodio, l'ennesimo, tanto inquietante quanto purtroppo ben orchestrato si è verificato nel primo pomeriggio di martedì, intorno alle ore 14, ai danni di un residente del comune di Castelfranco Piandiscò. A denunciare il fatto il Circolo Arci Perini, in quanto la vittima è un socio dell'associazione. Una truffa particolarmente subdola, messa in atto da due individui che si sono spacciati per appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Secondo quanto raccontato, tutto ha avuto inizio quando un uomo si è presentato alla porta di casa dell'ignaro cittadino indossando abiti civili ma qualificandosi come carabiniere in servizio. Con tono rassicurante e modi professionali, ha spiegato di dover effettuare un controllo di sicurezza, giustificandosi con la presenza di una presunta ondata di furti che avrebbe recentemente colpito la zona.

Nel corso dell’incontro, il truffatore ha tenuto impegnato il cittadino in una lunga conversazione telefonica con un complice, il quale si è presentato come maresciallo dei carabinieri, aggiungendo ulteriore credibilità alla messinscena. Con un’abile manipolazione psicologica e approfittando della buona fede della vittima, i due sono riusciti a farsi consegnare tutti gli oggetti in oro presenti nell’abitazione, rassicurando l’uomo che si trattava solo di un’operazione momentanea per la catalogazione dei beni. Come raccontato dal Circolo Arci Perini, i truffatori hanno promesso che gli oggetti sarebbero stati custoditi temporaneamente presso la caserma di Castelfranco e che il legittimo proprietario avrebbe potuto recarsi nel tardo pomeriggio a ritirarli.

Purtroppo, solo a quel punto, la triste verità è venuta a galla: recatosi presso la caserma, l’uomo ha scoperto di essere stato ingannato. I veri carabinieri non avevano disposto alcun controllo e non erano a conoscenza di alcun sopralluogo, confermando così l’avvenuta truffa. "Vi raccontiamo questa cosa, con il permesso del nostro socio, per pregarvi di stare in guardia, soprattutto se in casa ci sono persone anziane e sole", ha spiegato il Circolo. L’invito è quello di vigilare, diffidare di sconosciuti che si presentano con richieste insolite e contattare sempre le forze dell’ordine per qualsiasi dubbio.