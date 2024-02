Trovato con la droga: arrestato

Spacciatore arrestato in flagranza: aveva con sé quasi due etti di droga, tra hashish e cocaina. A beccarlo sono stati i carabinieri della stazione di Foiano della Chiana che nella notte tra venerdì e sabato hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano, di circa quaranta anni, già noto alle forze dell’ordine: l’ipotesi di reato è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento ha preso il via nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio nella città foianese. I militari dell’Arma hanno quindi pedinato l’uomo dal fare sospetto, tra l’altro già conosciuto ai carabinieri. I carabinieri hanno notato un andirivieni intenso di persone che si avvicinavano al sospettato e si allontanavano in modo frettoloso dopo un fugace scambio. A questo punto è scattata la perquisizione personale e locale a carico dell’uomo al quale hanno trovato 31 grammi di cocaina nascosta nelle tasche dei pantaloni a cui si devono aggiungere altrettanti 70 grammi di coca nascosti in un barattolo e 65 grammi di hashish. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate dai militari così come anche il bilancino di precisione che lo spacciatore aveva con sé. Nei guai sono finite anche altre due persone che sono state segnalate all’autorità amministrativa come persone che fanno uso di droga: si tratta di due uomini, un cittadino italiano di quarant’anni che aveva acquistato 2 involucri da mezzo grammo di coca e un cinquantenne marocchino, trovato con lo stesso "acquisto", in tasca.