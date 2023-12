Trovato con la coca. Era nascosta nel faro dell’auto: arrestato

Un21enne di origine straniera è stato beccato con cocaina e contanti possibile provento di spaccio e per questo è stato arrestato dai Carabinieri di Cortona. In tutto 8 i grammi di droga sequestrata, oltre a 400 euro euro in banconote di vario taglio. Il ventunenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre era a bordo di un’auto risultata noleggiata ad una agenzia di Roma. La droga era nascosta all’interno del faro anteriore della macchina, ma non è sfuggita alla perquisizione dei militari. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e depositati alla cancelleria del Tribunale di Arezzo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente. L’uomo è finito in manette in flagranza di reato e ieri mattina si è celebrato il rito per direttissima. Arresto convalidato e una pena di 6 mesi di reclusione.