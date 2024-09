Troise recupera Montini. Chiosa è ancora fuori

Arezzo al lavoro per archiviare le due pesanti sconfitte in trasferta nel giro di sei giorni e preparare il ritorno al Comunale contro il Legnago con l’obiettivo di vincere e arginare la crisi. Troise deve ancora rinunciare a Masetti e Damiani ma recupera finalmente Montini dopo la febbre che lo ha bloccato per questi due ultimi turni e spera non ci siano ripercussioni per Del Fabro, che a Pineto ha rimediato, nel finale di gara, una botta che però non dovrebbe aver comportato lesioni di alcun tipo. Una sua eventuale assenza, difatti, rappresenterebbe un problema, visto che ancora ai box c’è sempre Chiosa, che potrebbe ricominciare il lavoro sul campo ma difficilmente recupererà per venerdì sera. Contro i veneti di Pelagatti, ex amaranto e aretino doc, si gioca infatti venerdì al Comunale alle ore 20.45. Ieri pomeriggio è iniziata la prevendita, che terminerà giovedì alle 19. I biglietti sono acquistabili online nel sito di Ticketone oppure nei seguenti punti vendita: Amaranto store di via Madonna del Prato, uffici dell’Arezzo (ex banca Bper) a Rigutino, tabaccheria del Bagnoro, Vieri Dischi in corso Italia e tabaccheria Francini a Ponte a Chiani. Venerdì la biglietteria sarà attiva dalle 18.15.