Trofeo ciclistico. Val di Pierle: la carica dei 120

Primo maggio di appuntamenti, anche con lo sport. Torna, alla sua 24esima edizione, il Gran Premio Città di Cortona con il trofeo Val di Pierle. In attesa del passaggio del Giro d’Italia proprio dalla Val di Pierle, la manifestazione ciclistica torna ad animare le strade di Mercatale già dal primo maggio, con 14 società già iscritte e 120 atleti in arrivo da tutta Italia. Tra gli juniores, c’è chi arriverà perfino dal Messico.

Appuntamento alle 14,30 dal centro di Mercatale per una gara della lunghezza di 111 km. Un percorso pianeggiante per i primi 42 km in un circuito di 7 km da ripetere 6 volte. Poi 3 giri di 23 km con la salita di 3,3 km fino alla Cima Protine, dove si trova il traguardo a punti valido per il Gran Premio della Montagna. La manifestazione, che comprende anche il memorial ‘Elio Alunni e Ivo Faltoni’, rientra nel circuito dei quattro castelli, ovvero Pierle, Lisciano, Reschio, Sant’Andrea di Sorbello che si trovano lungo il percorso.

"Anche quest’anno si rinnova la manifestazione che rappresenta una delle più importanti gare juniores a livello nazionale - dichiara l’assessore allo Sport, Silvia Spensierati - come amministrazione ringraziamo gli organizzatori per l’impegno che ogni anno dedicano alla realizzazione di un evento così seguito e che permette di valorizzare giovani sportivi. Quest’anno siamo particolarmente felici per tutta la comunità calcistica cortonese che assisterà al passaggio del Giro d’Italia il prossimo 18 maggio e che vedrà sfilare i grandi campioni anche dalla Val di Pierle".

La società organizzatrice, Asd Gs Val di Pierle Cicloamici, è quindi pronta a premiare il campione 2025 dopo che nella scorsa edizione il trofeo Val di Pierle andò al giovane Marco Petrolati del team Pirata Vangi Sama.