Treni veloci, traffico in tilt. Ritardi di oltre due ore per un guasto a Rigutino Ieri sera, un guasto alla linea elettrica a Rigutino ha causato ritardi fino a 2 ore sulla linea Firenze-Roma dell'alta velocità. I treni in direzione Roma possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti, mentre quelli in direzione Firenze fino a 30 minuti.