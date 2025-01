Treni, un’ora di ritardi per Firenze. Pendolari: l’anno riparte in salita

Più di un’ora di ritardo ieri mattina per l’intercity dei pendolari aretini diretti a Firenze. Rientro dalle vacanze amaro con l’ennesimo viaggio odissea di chi ogni giorno per motivi di studio o lavoro si reca nel capoluogo. "Gentile cliente ti informiamo che, a causa della circolazione rallentata sulla linea, l’Intercity 580 da te prenotato ha subìto una deviazione di percorso che ha comportato un maggior tempo di viaggio complessivo di circa 60 minuti rispetto al programmato". "E’ questo il messaggio che, come molti altri pendolari, ho ricevuto da Trenitalia - spiega il referente dei pendolari aretini Dimitri Abbado – il treno delle 7,32 è arrivato a Campo di Marte con 64 minuti di ritardo, che sono diventati di più a Santa Maria Novella. Siamo alle solite, l’anno è ripartito a suon di nuovi inchini all’alta velocità". Dopo due giorni di puntualità infatti, tornano alla luce i soliti problemi. A pesare c’è anche la partenza il 7 gennaio dei lavori per ammodernare la rete ad Alta Velocità "Direttissima" Firenze a Roma. Si concluderanno il 4 marzo e serviranno a rinnovare i binari nella tratta tra Capena e Gallese e tra Settebagni e Roma Tiburtina per un totale di circa 20 km. Un investimento di 12 milioni di euro che coinvolge 75 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana FS e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l’utilizzo di treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Per limitare al massimo i disagi, le attività di cantiere si svolgeranno nelle ore notturne. Ma alcune ripercussioni potrebbero esserci anche nei treni di giornata, in testa quelli della prima mattina, come appunto l’intercity incriminato, quello in partenza alle 7,32 da Arezzo più usato dai pendolari. Durante il periodo di lavori sarà necessaria una riduzione di velocità con maggiori tempi di viaggio per alcuni treni Alta velocità, intercity e Regionali. Programmati sulla linea convenzionale Firenze – Roma, fino al 7 maggio lavori notturni per il rinnovo dei binari e deviatoi. I cantieri interesseranno i tratti di linea tra Firenze Campo Marte – Firenze Rovezzano per 8 km e tra Arezzo e Castiglion Fiorentino per 16 km. I lavori creeranno ritardi fino a 10 minuti e ci saranno partenze anticipate o posticipate. E se è vero che in caso di ritardo superiore a 59 minuti si ha diritto a un indennizzo, spesso proprio come hanno più volte denunciato i pendolari, i rimborsi tardano ad arrivare.