Treni speciali dal Casentino ad Arezzo: successo per la Città del Natale

Tanti casentinesi hanno gradito i treni "speciali" dalla vallata per la Città del Natale. In queste prime quattro domeniche di attivazione sono state oltre mille le persone che hanno utilizzato questo mezzo per raggiungere Arezzo. Un’iniziativa messa in atto dal Trasporto Ferroviario Toscano e dal gruppo La Ferroviaria Italiana che andrà avanti tutte le domeniche fino al 22 dicembre.

Le corse natalizie partono da Stia alle 14.25 e il ritorno da Arezzo è previsto alle ore 19. Le fermate intermedie lungo la linea per Stia includono Pratovecchio, Porrena, Poppi, Bibbiena, Corsalone, Rassina, Subbiano, Capolona e Giovi. Un ulteriore servizio è stato attivato tra Arezzo e Subbiano, con partenza da Arezzo alle 15.39 e ritorno da Subbiano alle 16.10.

Un modo per dare agli utenti un ulteriore servizio ed anche per diminuire il traffico ed aumentare la sicurezza sulla strada regionale 71. "L’obiettivo è anche quello di togliere auto da una strada particolarmente pericolosa come la 71 - dice Maurizio Seri amministratore unico del Trasporto Ferroviario Toscano - Un modo anche per le famiglie per godersi la domenica e la Città del Natale. Arrivare nel centro di Arezzo comodamente in treno, togliendo auto dalla casentinese e senza il problema di trovare poi il parcheggio una volta arrivati in città. Un risparmio sicuro di tempo e di soldi".

I treni dal Casentino per la Città del Natale sono gratuiti per tutti gli abbonamenti, mentre tutti gli altri utenti possono acquistare i biglietti tramite la modalità "Pay and Go", che permette di effettuare il pagamento contactless, oppure online sul sito www.trasportoferroviariotoscano.it. Per chi preferisce acquistare in anticipo, i biglietti sono disponibili anche nelle biglietterie automatiche e nei Ticket Point Tft.

"Il servizio offerto dai nostri treni - sottolinea Maurizio Seri - ha l’obiettivo di migliorare ancora di più un’idea vincente come quella della Città del Natale, promuovendo il turismo natalizio ad Arezzo. In questo modo rafforziamo anche la nostra idea di mobilità smart e sostenibile, al servizio dei cittadini e finalizzata a ridurre al massimo l’impatto ambientale".

E tanti utenti hanno mostrato di gradire in modo particolare l’idea, chiedendo per il prossimo anno di aumentare anche le corse dai Comuni del Casentino verso la città di Arezzo. Un treno speciale che consente ai casentinesi di muoversi in piena tranquillità e di arrivare nel centro di Arezzo senza l’assillo del parcheggio.