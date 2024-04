Treni. Incontro interlocutorio ieri in Regione

Arezzo, 17 aprile 2024 – Un incontro che ha portato, nuovamente, ad un nulla di fatto. Si è tenuta ieri pomeriggio la riunione in Regione fra Trenitalia, Rfi, l'assessore ai trasporti Baccelli, sindaci del Valdarno e Comitato Pendolari che ha visto ancora una volta al centro i disagi e i problemi degli utenti valdarnesi. Nessuna soluzione è emersa all'orizzonte. "Si è trattato di un incontro interlocutorio- ha detto la Presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno aretino Valentina Vadi - Trenitalia ad inzio aprile ha garantito all'assessore Baccelli e al presidente Giani la volontà di investire nel potenziamento della tratta Firenze- Arezzo per superare le criticità legate al trasporto pendolare e che partendo da uno studio di fattibilità prevede un investimento di un miliardo di euro. Una buona notizia- ha aggiunto Vadi- ma che sposta ulteriormente nel tempo le possibili soluzioni. "Rfi- ha aggiunto Vadi - ha presentato oggi una serie di aggiustamenti relativi per i treni maggiormente usati dai pendolari. Ma i sindaci hano chiesto tutele e non appunto aggiustamenti per le fasce orarie del mattino e del pomeriggio senza interferenze dei treni AV. L'assessore Baccelli ha chiuso l'incontro rimandando il tutto ad un'altra riunione. Questa volta- ha concluso Vadi- Rfi si presenterà con delle proposte volte al contenimento dei treni dell'Alta Velocità nelle fasce orarie maggiormente usate dai pendolari. L'auspicio è che il prossimo incontro sia risolutivo".

L'assessore regionale Baccelli durante la riunione di oggi, oltre a chiedere a RFI di elaborare con urgenza uno studio che illustri tutti possibili correttivi all’Alta Velocità per migliorarne la convivenza con i treni regionali, ha inoltre evidenziato due aspetti: ai gestori, l’urgenza di intervenire per ammodernare i propri sistemi di comunicazione a bordo e in stazione; ai sindaci, l’invito a valutare attentamente le soluzioni illustrate, che saranno presto oggetto di un ulteriore confronto.

"E' stato un incontro importante- ha detto la sindaca di Figline Incisa Giulia Mugnai - I referenti di RFI hanno annunciato che entro la fine del 2024 verrà presentato lo studio di fattibilità tecnica delle alternative progettuali per realizzazione di una nuova infrastruttura per implementare i binari e per cercare di risolvere proprio il problema della conflittualità tra treni regionali e alta velocità. In seguito, sono state quindi analizzate le criticità di alcuni treni della tratta ferroviaria Firenze-Arezzo, segnalati dalle varie Amministrazioni e dai pendolari, con le due aziende che hanno portato alcune delle possibili soluzioni nel breve periodo. Noi- continua Mugnai- abbiamo richiesto delle risposte concrete .Già su alcuni treni sono arrivati dei piccoli miglioramenti per quanto riguarda la puntualità. Resta però cruciale il nodo delle fasce pendolari. Siamo parzialmente soddisfatti dell’incontro per l’investimento a lungo termine ma risposte concrete sul breve e medio periodo devono ancora arrivare”.