Tre giorni in Messico per Pacioli. Il matematico diventa una star

Si sta rivelando un grande successo la "tre giorni" dedicata a Luca Pacioli a Città del Messico. L’evento per celebrare il genio del noto matematico di Sansepolcro, padre della moderna ragioneria - organizzato dal Gruppo Salinas, eccellenza imprenditoriale del Paese centroamericano - sta riscuotendo partecipazione e consensi di massa. In prima fila anche il Comune di Sansepolcro, presente in centro America con il sindaco Fabrizio Innocenti; con l’assessore alla cultura, Francesca Mercati e con la responsabile della biblioteca comunale, Paola Scortecci. La delegazione giunta dal Borgo è stata accolta con tutti gli onori e con squisita cordialità ed è stata protagonista di due apprezzate relazioni nella prima giornata di lavori. Il sindaco ha parlato alla folta platea sul tema "Sansepolcro, pura bellezza. Un prodigio di arte, storia, cultura", mentre Paola Scortecci ha svelato nei minimi particolari la storia e le caratteristiche della "Summa" di Luca Pacioli. Fra i testi esposti ci sono anche la "Summa de Arithmetica", pubblicata nel 1490 e il "De Divina Proportione" del 1509. Molto bello il video dedicato a Sansepolcro da parte degli organizzatori, che sta già girando sulle piattaforme mondiali. Il sindaco Fabrizio Innocenti ha donato a Ricardo Salinas Pliego, in segno di amicizia, una verretta, realizzata a mano da Marino Dell’Omarino, simbolo della tradizione secolare della Balestra a Sansepolcro, ma anche una stampa del manoscritto "Il vangelo secondo Giovanni", di cui è autrice la miniaturista Donatella Corvina, che ha eseguito a mano anche la pergamena di ringraziamento per Salinas Pliego.

Opera eseguita dalle maestre merlettaie dell’associazione "Il merletto nella città di Piero", su disegno originale che riproduce la statua di Luca Pacioli in San Francesco. Nel suo intervento di apertura, il presidente del Gruppo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, ha sottolineato l’importanza del sistema della "partita doppia", tecnica contabile essenziale che consente un controllo efficace delle spese. Questo metodo fu inizialmente sviluppato dai mercanti veneziani e il frate francescano fu il primo a sistematizzarlo, facilitandone la comprensione e l’applicazione nel mondo degli affari. Oltre che celebrare Pacioli, si vuole evidenziare l’importanza della contabilità nell’economia moderna. Attraverso le conferenze, i partecipanti dovrebbero acquisire una visione più chiara di come il lavoro di questo genio abbia influenzato il modo in cui vengono effettuate oggi le transazioni finanziarie.