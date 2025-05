Tre giorni con la sagra del Prugnolo

PIEVE SANTO STEFANODa domani fino a domenica prossima, torna il ‘gustoso’ appuntamento di primavera nel centro di Pieve Santo Stefano con la 21esima edizione della Sagra del Prugnolo e Giornate del Pastore.

Tre giorni dedicati al fungo più apprezzato della stagione in corso, che ben si sposa con antipasti, primi (tagliatelle in particolare) e secondi piatti. L’elogio dei sapori autentici, delle tradizioni contadine e dei momenti da vivere insieme nel cuore della Valtiberina. Per l’occasione, non mancherà una specialità tipicamente locale: il tortello della Pieve, ma chi lo desidera potrà assaggiare anche la polenta al ragù o ai funghi e altre prelibatezze culinarie.

L’intenso programma prevede anche musica dal vivo ogni sera con orchestra spettacolo, eventi culturali, mercatini artigianali, giochi per bambini, dimostrazioni con cavalli, gara di ricerca per cani da tartufo, torneo di beach volley, eco-camminata e dimostrazioni della tradizione locale.

Di non minore importanza, poi, il convegno di sabato 17 al teatro ‘Giovanni Papini’ avente per tema "Il lago di Montedoglio – il domani della pesca tra passione e sostenibilità" e l’incontro delle 15.30 (stesso giorno) all’eremo di Cerbaiolo con il regista, scrittore e sceneggiatore Folco Terzani.

Nel menù di domenica, alle 16.30, la preparazione del cacio e dei suoi derivati con dimostrazione pratica a cura del dottor Cosimo Cascianini.